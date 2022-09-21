Tokat'ta ehliyeti 9'uncu sınavında kazanan adamın gözyaşları

Ehliyetini 9'uncu direksiyon sınavına girerek kazanan Mustafa Işık, gözyaşlarını tutamadı ve "Ehliyet alamama duygusunu iki gün boyunca üzerimden atamadım" dedi.

Tokat'ta 32 yaşındaki Mustafa Işık, 3 yıl önce ehliyet almak için bir kursa yazıldı.

Mustafa Işık, teorik sınavın ardından direksiyon sınavına girdi. İlk sınavını yaşadığı büyük heyecan ve panik nedeni ile kazanamayan 32 yaşındaki Işık, diğer sınavlarda da heyecanını yenemedi.

Yaşadıklarının ardından sınav fobisi oluşan Işık, direksiyonun başına her geçmesinde yaşadığı stres nedeni ile başarılı olamadı.

9'uncu sınavını başarılı bir şekilde tamamladı

Direksiyon usta öğreticisi Meral Öltem Ertaçoğlu'nun moral desteği ile Işık, 9'uncu kez girdiği direksiyon sınavını kazandı.

Gözyaşlarını tutamadı

Sınav sonrasında yaşadığı sevinç, cep telefonu kameralarına yansıyan Işık, gözyaşlarını tutamadı.

"Ehliyet alamama duygusunu iki gün boyunca üzerimden atamadım"

Mustafa Işık, kendisine moral desteği veren direksiyon usta öğreticisine çiçek takdim etti.

2019 yılında başladığı ehliyet serüvenine 2022 yılında tamamladığını belirten Işık, "Benim için yorucu, meşakkatli, stresli bir serüven oldu. 8 kere direksiyon sınavında kaldım. 9'ncu sınavda ehliyetimi aldım. Hala o stres, o heyecan ehliyet alamama duygusunu iki gün boyunca üzerimden atamadım. Ehliyetim elime geçtiğinde o zaman inanacağım." dedi.

"3 yıl boyunca ehliyet almak için uğraş verdik, bunun da tabii maliyeti oldu"

İHA'nın haberine göre; trafikte araç kullanırken heyecan yapmadığını ama sınavda çok heyecanlandığını belirten Mustafa Işık, "Sınavın heyecanı, psikolojisi, komisyonların yanımda olması beni başka biri yapıyordu. 'Hep kalacağım, geçemeyeceğim. Bunda da kaldığım' gibi. Zaten bir keresinde kaldıktan sonra otomatikman ikincisine de kaldım. Ve ben de artık geçememek gibi bir duygu oldu. Bu arka arkasına geldi.

İşte psikoloji olarak da bayağı kendimizi de bu konuda özgüvenimizi tamamen yerlerde yaptık. 3 yıl boyunca devamlı ehliyet almak için uğraş verdik. Bunun da tabii maliyeti de oldu. Geçen hesapladığımda 8-10 bin liraya bir maliyeti olduğunu gördüm. Asla vazgeçmedim ama içimde hep kalma bir psikolojisi olduğu için geçemeyeceğim psikolojisi vardı. Pes etmediğimiz sonucunda da ehliyetimize kavuştuk." diye konuştu.



