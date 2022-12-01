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    Tokat'ta ekiplerin yakalayamadığı kedi, döner kokusuyla çıkarıldı

    Otomobilin motoruna giren kedi, ekiplerin mücadelesi sonucunda çıkarılamadı. Bir vatandaşın tavuk döner koklattığı kedi, saklandığı yerden çıktı.
    • 01.12.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 17:35
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    Tokat'ta ekiplerin yakalayamadığı kedi, döner kokusuyla çıkarıldı

    Tokat'ta bir vatandaş, Devlet Hastanesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu.

    Olaya duyarsız kalmayan vatandaş, aracın camına ‘Arabada kedi var’ yazısı bıraktı.

    Yavru kedinin bir süre sonra başka bir aracın motor kısmına girdiğini gören vatandaş, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Ekiplere zor anlar yaşattı

    Otomobillin alt kısmında fark edilen kediyi yakalamak isteyen ekipler zor anlar yaşadı. Kedi, tam yakalanacakken başka bir otomobilin motor kısmına girdi.

    Yan yana park halinde bulunan bir otomobilden diğerine kaçmaya devam eden kedi yakalanamadı.

    Tokat ta ekiplerin yakalayamadığı kedi, döner kokusuyla çıkarıldı #1

    Tavuk döner kokusunu alınca çıktı

    Bir vatandaş, hastane kantinden aldığı tavuk döner ile kediyi saklandığı yerden çıkarttı.

    Döner ikramına hayır demeyen yavru kedi, karnını doyurduktan sonra hastane bahçesinde gözden kayboldu.

    Tokat ta ekiplerin yakalayamadığı kedi, döner kokusuyla çıkarıldı #2

    Tokat ta ekiplerin yakalayamadığı kedi, döner kokusuyla çıkarıldı #3

    Tokat ta ekiplerin yakalayamadığı kedi, döner kokusuyla çıkarıldı #4


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