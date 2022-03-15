Tokat'ta kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgelerde ekipler, enerjinin kesintiye uğramaması için nakil hatlarında özveriyle görev yapıyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) enerji timleri, Aybar soğuk hava dalgasına bağlı olarak son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınanın neden olduğu elektrik arızalarına anında müdahale ediyor.

YOĞUN KAR VE FIRTINAYA RAĞMEN YOLLARDA

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal-Alçakbel mevkisinde yoğun kar yağışı ve fırtınadan kaynaklanan elektrik arızalarına müdahale etmek için harekete geçen enerji timleri, kar nedeniyle yolları kapanan bölgeye özel idare ekiplerinin yardımıyla ulaşabildi.

Tokat'ta enerji timlerinin 2 metrelik karda zorlu mesaisi - VİDEO

2 METRE KARDA ARIZA GİDERİYORLAR

Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgede, özel idare ekiplerine ait kar küreme araçlarıyla yaklaşık 4 saatte arıza bölgesine ulaşan ekipler, zorlu arazi ve hava şartlarında arızaları gidermek için yoğun çaba sarf ediyor.

Karla kaplı arazide kimi zaman zorlukla yol alan enerji timleri, ağaçlık bölgelerden geçerek arızaların oluştuğu elektrik direklerine ulaşıyor.

Fırtına nedeniyle elektrik direklerinde oluşan buzlanmaları temizleyerek arızaları gideren enerji timleri, özverili çalışmaları sonucunda bölgede enerji akışını sağlıyor.