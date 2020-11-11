Kronik böbrek hastası olan adam, 2.5 yıl önce evlendiği eşinin kendisine verdiği böbrekle yeniden hayata tutundu.

Tokat'ta oto elektrik ustası, evli ve 1 çocuk babası Beytullah Eğlence, 6 ay önce şiddetli böbrek ağrısından hastaneye gitti.

Tokat'taki tetkiklerinin ardından Beytullah Eğlence, İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan testler ve tetkikler sonucunda Eğlence'ye kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİ

Hastalığının hızla ilerlediği ve donör bulması gerektiğini öğrenen Eğlence, Organ Nakil Merkezi'ne nakil için başvurdu. 2.5 yıl önce evlendiği eşi Sevilay Eğlence, doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bir böbreğini bağışlama kararı aldı.

Yapılan testler sonrasında çiftin dokuları uyumlu çıktı. Yapılan operasyonla Sevilay Eğlence'nin bir böbreği eşine nakledildi.

Tokat'ta eşine önce kalbini, sonra böbreğini verdi ViDEO

"ALLAH HERKESE BÖYLE FEDAKAR BİR EŞ VERSİN"

Ramazan ayında böbreklerinin tamamen bitmek üzere olduğunu öğrendiğini ifade eden Beytullah Eğlence, "Doktorlarla görüştüm, nakil olmam gerektiğini söylediler. Biz de burada Tokat Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Melek yanına gittik. Eşim böbreğinin vermek istedi. Biz de nakil için hastaneye giderek test yaptırdık. Eşimin naklinin uygun olduğunu öğrendik. Eşim hiç tereddüt etmedi ve böbreğini verdi. Nakil yapılalı bir ay oldu, çok şükür ikimiz de sağlıklıyız. Allah herkese böyle fedakar bir eş versin. Eşimin yaptığını da kimse yapmaz. Kızımız ile hayatımıza devam ediyoruz." dedi.

"BİZ EVLENDİKTEN SONRA ÖĞRENDİK"

Eşini çok sevdiğini söyleyen Sevilay Eğlence, "Eşimin 4 yıldır böbrek yetmezliği varmış. Ama biz evlendikten sonra öğrendik. Öğrendikten sonra hiç tereddüt etmedim. Önce kalbimi verdim. Sonra böbreği verdim. Kolay bir süreçti, zor olmadı. Hemen de kararımı vermiştim. 1 ay önce de ameliyatımızı olduk, sağlıklıyız." diye konuştu.

"25 BİN KİŞİ NAKİL BEKLİYOR"

Tokat Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Melek, ise "Eğlence çiftimizin ameliyatları başarılı geçti. Sağlık durumları çok iyi. Tam da 3 -9 Kasım Organ Bağış Haftası'na geldi. Bu da ayrıca bizi mutlu etti. Herkes bu konuda duyarlı olmak zorunda. Şu anda Türkiye'de 100 bine yakın diyalize giren hasta sayımız var. Bunların 25 bini nakil bekliyor. Bağışlanan her bir organ filizlenen bir can diyoruz." ifadelerini kullandı.