Tokat'ta görev yaptığı camiyi çiçek bahçesine çevirdi

Duran Arslan 5 yıldır çalıştığı caminin bahçesine çiçekler ektiğini söyleyerek, "Saksılar alarak çiçek dikmeye başladım. Şu anda 150 tane saksım var. Çiçeklerle konuşuyorum, onlara dokunuyorum" dedi.

20 yıldır imamlık yapan iki çocuk babası 24 yaşındaki Dursun Arslan, 5 yıl önce Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyüne atandı.

Burada bulunan camide görev yapan Arslan, cami bahçesinin bakımsız olduğunu gördü.

Bakımsız olan bahçeyi onarmak isteyen Arslan, ilk olarak budama makası ile çalışmaya başladı.

200'DEN FAZLA AĞAÇ DİKTİ

Rengarenk çiçekler, güzel kokulu ağaçlarla peyzaja başlayan Arslan, kısa sürede caminin bahçesini çiçeklerle donattı.

Bundan önceki görev yaptığı yer olan Bozçalı beldesine de 200'den fazla ağaç diken Arslan, tüm gününü cami bahçesinde peyzaj düzenlemesi ile geçiriyor.

Yolu Çakmak köyüne düşen ve namazlarını camide eda edenlerin, peçete ve kağıtlara yazdıkları övgüler cami girişindeki panoda yer alıyor.





"BAHÇENİN ETRAFINI GÜLLERLE ÇEVİRDİK"

Köyün şehirler arası yolcuların geçtiği bir bölgede olduğunu ve namaz için çok sayıda cemaatin geldiğini belirten Duran Arslan, "Baktım Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Sivas yolcuları buradan geçiyor. Camiye geliyorlar. Kendime bir görev adettim.

Önce camimizin içinden başlayarak halısı, boyası, kliması ve dış kaplamayı yaptırdık. Sonra bahçe düzenlemesine başladım.

Saksılar alarak çiçek dikmeye başladım. Şu anda 150 tane saksım var. Şadırvanımızın etrafını çiçekle kapladık.

Bu yetmez dedik, bahçemizin etrafını güllerle çevirdik. İnsanlarımız abdest alırken o güllerin kokusunun içerisinde dinlensin. Görevimi çok seviyorum." dedi.





"ÇİÇEKLERLE KONUŞUYORUM"

Çiçekleri çok sevdiğini ifade eden Arslan, "Sabah olduğu zaman buraya geliyorum. Çiçeklerle konuşuyorum, onlara dokunuyorum.

Kuruyan dallarını kesiyorum. 3 günde bir sulamasını yapıyorum.

İzin kullanmıyorum, cumartesi günleri bile buradayım. Hem insanlara hizmet hem göze hitap etmeye çalışıyorum." diye konuştu.





