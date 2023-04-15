Tokat'ta iki mahalleyi birbirine 200 basamaklı yol bağlıyor Tokat'ta kestirme olduğu için tercih edilen 200 basamaklı yol, vatandaşları oldukça zorluyor.

İHA

Tokat'ın merkez Ali Paşa Mahallesi'ni Cemalettin Mahallesi’ne bağlayan merdivenler, halk arasında Kırkbadallar olarak biliniyor.

Merdivenler, bir mahalleden diğerine geçmek isteyen vatandaşlara zorlu bir yolculuk sunuyor.

"Bir süre sonra alışıyoruz"

Ramazan ayında zorlandığını belirten mahalle sakinlerinden Hamdi Gülerçoban, şunları söyledi:

Merdivenler Ramazan ayında çok yoruyor. Basamak sayısını bilmiyorum ama bence 300'e yakın basamağı vardır. Evimde yukarıda bulunuyor, o yüzden bu merdivenler çok yoruyor. Oruç olduğumuzdan daha çok yoruyor ancak bir süre sonra alışıyorsun. Bu merdivenler iftara ulaşan zorlu bir süreç diyebiliriz.

"4-5 defa dinleniyorum"

Merdivenleri çıkmanın yorucu olduğunu belirten Necati Ağca ise şu ifadeleri kullandı: