Belediyenin gölet inşaatında kullandığı ekskavatörün motor bölümüne yuva yapan 'ak kuyruksallayan' kuşunun, kuluçkadaki yumurtalarından 6 yavru çıktı.

Tokat’ın Pazar ilçesinde, belediye tarafından Erkilet Göleti çalışmalarına Ramazan ayı sebebi ile ara verildi.

İnşaatta kullanılan ekskavatör, yapılan bakımların ardından inşaat alanı yakınlarına bırakıldı.

Bayram sonrası çalışmalara yeniden başlamak için gelen ekipler, ekskavatörün motor kısmında bir yuva ve içinde 6 kuş yumurtası gördü.

EKSKAVATÖRÜN ÇALIŞTIRILMAMASI TALİMATINI VERDİ

Ak kuyruksallayan kuşuna ait olduğu belirlenen yuva, Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz’a bildirildi.

Yılmaz, yavrular yumurtadan çıkana kadar ekskavatörün çalıştırılmaması talimatını verdi.

Kuluçka dönemi sona eren 6 yavru, yumurtalardan çıktı.

Tokat’ta iş makinesinin motor kısmında, 6 kuş yumurtadan çıktı VİDEO



“YUVAYI ANI OLARAK ALACAĞIM”

Yavruların yuvadan uçana kadar ekskavatörün park halinde bekleyeceğini söyleyen Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Yumurtadan çıkmasını umutla bekliyorduk. Yumurtaların 6'sı da çıkmış. Yavrular da iyiler, sağlıklılar. Herhalde 10-15 güne kalmaz yuvadan uçarlar. Bizim için de onları büyütmek güzel oldu. Bu kuşlar 20 gündür burada yatıyor. Biz de 7-8 günlük araç kiraladık. Aracı kiraladığımız arkadaşımıza durumu anlatınca bize indirim de yaptı. Kuşlar uçtuktan sonra o yuvayı anı olarak alacağım. Makam odama götüreceğim. Çok özenerek yapılmış bir yuva, çok hoşumuza gitti.”