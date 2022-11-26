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    Tokat'ta kar yağışı ile göl ve yaylalar beyaza büründü

    Kentin yüksek kesimleri ve yaylalar sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.
    • 26.11.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 17:49
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    Tokat'ta kar yağışı ile göl ve yaylalar beyaza büründü

    Karadeniz Bölgesi'nde Tokat'ta hava sıcaklığı düştü zirvelerde kar yağışı başladı.

    Mevsim değişikliği ile beraber kent genelinde aralıklarla yağan yağmur, sabah saatlerine doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

    Yaylalar karla kaplandı

    Reşadiye ilçesinde karla kaplı yaylalarda otlayan koyunlar eşsiz doğa manzarası ile birlikte adeta bir ressamın elinden çıkmış tablo görüntüsü oluşturdu.

    Tokat'ta yaylalar beyaza büründü VİDEO

    Tokat ta kar yağışı ile göl ve yaylalar beyaza büründü #1

    Hasanşeyh Göleti karla beraber eşsiz manzara sundu

    Tokatlı vatandaşların gözde mesire alanı içinde yer alan  Hasanşeyh Göleti'de kar yağışıyla beraber beyaza büründü.

    Her mevsim ayrı güzel olan bölge, kış mevsimi ile bir kez daha kartpostallık manzaralara sahne oldu.

    İHA'nın haberine göre, Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan bin 650 rakımlı Çamlıbel geçidi de kar yağışından nasibini aldı.

    Tokat ta kar yağışı ile göl ve yaylalar beyaza büründü #2

    Tokat ta kar yağışı ile göl ve yaylalar beyaza büründü #3

    Tokat ta kar yağışı ile göl ve yaylalar beyaza büründü #4

    Tokat ta kar yağışı ile göl ve yaylalar beyaza büründü #5


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