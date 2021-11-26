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    Tokat'ta karda atlı safari

    Karla kaplı ormanlık alanda atlı gezen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 18:04
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    Tokat'ta karda atlı safari

    Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor...

    Beyaza bürünen Çat beldesinde at tutkunları, doğanın keyfini çıkardı.

    Karda atlı safari, renkli görüntüler oluşturdu.

    AT ÜSTÜNDE KAR KEYFİ

    Ahırdan çıkarılan atın kar keyfi sahibi tarafından görüntülendi. Bir süre kar üzerine yatan atın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

    Oto lastikçisi Sümmani Yılmaz, Kocaeli’den memleketi Tokat'a gelerek, karda atlı safari yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

    Tokat'ta karda atlı safari VİDEO

    Tokat ta karda atlı safari #1

    Tokat ta karda atlı safari #2

    Tokat ta karda atlı safari #3

    Tokat ta karda atlı safari #4

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