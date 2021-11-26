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Tokat'ta karda atlı safari
Karla kaplı ormanlık alanda atlı gezen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.
- İHA
- 26.11.2021 - 18:04
Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor...
Beyaza bürünen Çat beldesinde at tutkunları, doğanın keyfini çıkardı.
Karda atlı safari, renkli görüntüler oluşturdu.
AT ÜSTÜNDE KAR KEYFİ
Ahırdan çıkarılan atın kar keyfi sahibi tarafından görüntülendi. Bir süre kar üzerine yatan atın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Oto lastikçisi Sümmani Yılmaz, Kocaeli’den memleketi Tokat'a gelerek, karda atlı safari yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Tokat'ta karda atlı safari VİDEO