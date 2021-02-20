Tokat'ta karlı kaplı otomobiller gülümsetti

Soğuktan araba camlarının buz tuttuğu Tokat'ta, çocuklar arabaların üzerine şekiller çizerek eğlendi

Tokat’ta en düşük hava sıcaklığı Artova ilçesinde eksi 21.3 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde ise termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğukta buzla kaplanan otomobillerin camları açılmadı.

CAMLAR SICAK SU TORBASI İLE AÇILDI

TOKİ konutlarında ikamet eden bir vatandaş, otomobilinin buz tutan camını sıcak su torbası ile açmaya çalışırken görüntülendi.

ARABALARA ŞEKİLLER ÇİZİLDİ

Durumdan kendilerine eğlence çıkartan çocuklar, karla kaplı araçların ön camlarına eğlenceli şekiller çizdi. Çocukların çizdiği şekiller görenleri gülümsetirken, otomobiller renkli görüntüler oluşturdu.