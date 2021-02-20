Euro
8.4638
0.36%
Dolar
6.9814
0.24%
Altın
400.02
0.55%
Borsa
1.56
0.9%
Bitcoin
389.806
6.18%
EXEN Coin
17.36
0.00%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Tokat'ta karlı kaplı otomobiller gülümsetti

    Soğuktan araba camlarının buz tuttuğu Tokat'ta, çocuklar arabaların üzerine şekiller çizerek eğlendi
    • İHA
    • 20.02.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 12:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta karlı kaplı otomobiller gülümsetti

    Tokat’ta en düşük hava sıcaklığı Artova ilçesinde eksi 21.3 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde ise termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğukta buzla kaplanan otomobillerin camları açılmadı.

    CAMLAR SICAK SU TORBASI İLE AÇILDI

    TOKİ konutlarında ikamet eden bir vatandaş, otomobilinin buz tutan camını sıcak su torbası ile açmaya çalışırken görüntülendi.

    Tokat ta karlı kaplı otomobiller gülümsetti #1

    ARABALARA ŞEKİLLER ÇİZİLDİ

    Durumdan kendilerine eğlence çıkartan çocuklar, karla kaplı araçların ön camlarına eğlenceli şekiller çizdi. Çocukların çizdiği şekiller görenleri gülümsetirken, otomobiller renkli görüntüler oluşturdu.

    Tokat ta karlı kaplı otomobiller gülümsetti #2

    Tokat ta karlı kaplı otomobiller gülümsetti #3

    Tokat ta karlı kaplı otomobiller gülümsetti #4

    Tokat ta karlı kaplı otomobiller gülümsetti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir