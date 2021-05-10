Tokat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çiftçi tabutla defnedildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 6 çocuk babası 58 yaşındaki Hüseyin Sapsağlam’ın boynuna hayvan otlatırken kene yapıştı.

Keneyi elleriyle çıkartıp attıktan birkaç gün sonra rahatsızlanan Sapsağlam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı.

Yaklaşık 4 gündür Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi defnedilmek üzere Tokat Belediyesi cenaze aracı ile köyüne gönderildi.

TABUTLA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazının ardından Sapsağlam’ın cenazesi tabutla defnedildi. Jandarma ekipleri cenazede yoğunluk yaşanmaması için önlem aldı.

Tokat'ta keneden ölen çiftçi tabutla gömüldü ViDEO









