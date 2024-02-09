Tokat'ta leyleklere yuva yapmak için kubbeye tırmanan yaşlı adam Minarede yapılan tadilatta bozulan leylek yuvasının yerine kubbeye tırmanarak yuva yerleştiren 70 yaşındaki Yücel Kale'nin görüntüleri ve sıcak konuşması izleyenleri hem korkuttu hem de hayvan sevgisi ve doğaya saygısı ile mest etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tokat merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Endiz köyünde yaşayan yo yaşındaki Yücel Kale, cami minaresinde yapılan tadilatta bozulan leylek yuvası için harekete geçti.

Yıllardır Endiz köyünde yaşayan ve çevresinde saygı duyulan bir kişi olarak bilinen Yücel Dede, evde yaptığı bir yuvayı minare yerine caminin kubbesine yerleştirdi.

Yuvayı yerleştirmek için kubbeye tırmanan yaşlı adamı köyün gençleri görüntüledi.

Köy halkı, dedenin bu olağanüstü girişimine büyük bir saygıyla karşılık verirken, onun bu davranışı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Gençlerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada da hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

"Leyleğin gelmesine bir ay kaldı, yuvası yok dedim"

Cami minaresinde yapılan tadilat sonrası leylek yuvasının bozulduğunu söyleyen Yücel Kale, “Orada bir leylek yuvası vardı minarenin üstünde. Minareyi yeniden düzenleme yaptılar. Yuvayı bozdular. Aşağı attılar. Ben de leyleğin gelmesine bir ay kaldı. Gelecek yuvası yok.

"Bize beddua eder"

Bize beddua eder dedim. Bir yuva yapayım kubbeye gelsin hazır yuvasını bulsun dedim. Ve yeniden yuvayı yaptım. Evin önünde. Oraya götürdüm. Yukarıya urganla çektim. Kubbeye götürüp yerleştirdim. Oraya da çiviledim.

"Leylek artık gelebilir yuvası hazır”

Oradan sonra da indim kahvedekiler de düşeceğim diye korktular. Ben niye düşeyim? Ben bana bir şey olmaz dedim. Ben kendime güvenmezsem çıkmam dedim. Leylek artık gelebilir. Yuvası kubbenin üstünde hazır” dedi.

"Buraya çıkmak cesaret ister"

Yücel Kale’nin tırmanmasına yardım eden Mehmet Sarımsak ise “Vallahi buraya çıkmak cesaret ister. Hacı babamızdan Allah razı olsun. Büyük cesaret örneği gösterdi. Ben şahsen oraya çıkamam. Ama hacı maşallah süphanallah nazar değmesin. Çok güzel bir örnek verdi. Oraya çatıya çıktı. Leyleğin yuvasını yaptı. Aşağıda biz de kendisine yardımcı olduk” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)