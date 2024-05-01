Tokat'ta moloz boşaltan kamyon havada asılı kaldı Tokat'ta yol çalışması sırasında yaşanan ilginç olayda, bir kamyonun moloz yığını dökmek için damperi kaldırmasıyla birlikte şaha kalkması görenleri hayrete düşürdü.

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İHA

İlginç olayın adresi Tokat.

Artova ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdığında, kamyon birden havaya yükseldi.

Havada asılı kaldı

Şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyon havada asılı kaldı. Bu olayı görenler, cep telefonlarıyla kamyonun havada asılı kalma anlarını kaydetti.

Yoldan geçen sürücüler cep telefonuyla kaydetti

Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve ilginç bir olay olarak dikkat çekti. Yol çalışması esnasında yaşanan bu olay, şaşkınlıkla karşılandı.

Olay sonrasında şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)