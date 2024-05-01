İHA
İlginç olayın adresi Tokat.
Artova ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek için damperi kaldırdığında, kamyon birden havaya yükseldi.
Havada asılı kaldı
Şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu kamyon havada asılı kaldı. Bu olayı görenler, cep telefonlarıyla kamyonun havada asılı kalma anlarını kaydetti.
Yoldan geçen sürücüler cep telefonuyla kaydetti
Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve ilginç bir olay olarak dikkat çekti. Yol çalışması esnasında yaşanan bu olay, şaşkınlıkla karşılandı.
Olay sonrasında şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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