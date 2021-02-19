Tokat'ta pandemiyi fırsata çeviren 17 öğrenci kitap yazdı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, birbirlerinin yazdığı hikayeyi devam ettirerek kitaba dönüştürdü.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2-B sınıfında eğitim gören 17 öğrenci, pandemi sürecini avantaja çevirdi.

Öğrenciler, Sınıf Öğretmeni Yasemin Duran Çam öncülüğünde kitap yazdılar.

HİKAYELERİ KİTABA ÇEVRİLDİ

Öğretmenlerinin seçtiği iki kelimeden yola çıkan öğrenciler, birbirlerinin yazdığı hikayeyi devam ettirdi.

17 öğrencinin kaleme aldığı yazılar, öğretmenleri tarafından düzenlenerek kitap haline getirildi.

Öğrencilerin ’Tavşan Tosbikin Maceraları’ ismini verdileri kitaptan bin adet bastırıldı. Kitaplar, il genelindeki okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere hediye edildi.

İL GENELİNDEKİ OKULLARA DAĞITILDI

Sınıf Öğretmeni Yasemin Duran Çam, pandemi sürecinde evlerinde sıkılan çocukların zamanlarını değerlendirmelerini istediğini belirterek, “Çocuklara güzel bir anı, kalplerinde bir hatıra bırakmak istedim. Böylece kitap serüvenimiz başlamış oldu. Normalde bu kitap işine ticaret amacıyla başlamamıştık, tamamen anı olarak başlamıştık. Ama kitabımıza sahip çıktılar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bin adet bastırarak il genelindeki okullara dağıtma kararı aldı. Bu da beni çok ama çok gururlandırdı. Öğrencilerim adına, kendi adıma, okulum adıma çok gururluyum” dedi.

Öğrenciler ise kitap yazdıkları için sevinçli olduklarını dile getirdiler.













