Tokat'ta patlayan su borusu ağaca dönüştü

Dondurucu soğuk havanın hakim olduğu Tokat’ta patlayan su borusu ağacı buza çevirdi, ortaya ilginç manzaralar çıktı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde 1300 rakımlı Çamiçi Yaylası'nda bir evin önünden geçen su borusu, soğuk havanın etkisi ile patladı. Patlayan borudan fışkıran su, ağacın buzla kaplamasına neden oldu.

Buz sarkıtları oluşan erik ağacında kartpostallık manzaralar oluşturmasının üzerine yayla sakinleri, ağaçla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ”

Yayla sakinlerinden Hadi Özgen, sabah evlerinden çıktıklarında gördükleri manzara ile yaşadıkları şaşkınlığı dile getirerek, “Geceleri burada hava soğuk oluyor, eksi 20 derecelere düşüyor. Borudan sıçrayan sular ağacın üzerine gelmiş. Geceleri havaların çok soğuk olmasından dolayı ağaç tamamen buz tutmuş. Ağacımız buzdan bir ağaca dönüşmüş, muhteşem bir görüntü olmuş. Gelip geçen misafirlerimizin dikkatini çekiyor, çok güzel bir görüntü oluştu.” dedi.