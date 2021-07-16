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- Tokat'ta polis, köpeğe avucuyla su içirdi
Tokat'ta polis, köpeğe avucuyla su içirdi
30 yaşındaki polis memuru Serhat Büyük, görevi sırasında çeşme yanına gelen sokak köpeğine elleriyle su içirdi.
- DHA
- 16.07.2021 - 17:44
Tokat'ın Zile ilçesinde 30 yaşındaki görevli 4 yıllık polis memuru Serhat Büyük'ün yanına sokak köpek geldi.
Meydanda bulunan çeşme başındaki Büyük, köpeğe elleriyle su içirdi.
TAKDİR TOPLADI
Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen polis memurunun bu davranışı, takdir topladı.