Sahibi tarafından telaş içerisinde veterinere yetiştirilen ve gençlik hastalığına yakalanan yavru köpek, kurtarılamadı. Sahibinin çaresiz anları ise kameraya yansıdı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Samet Çetin, aniden rahatsızlanan yavru köpeğini kucağına alarak 1 kilometre mesafedeki veterinere götürdü.

KOŞARAK VETERİNERE YETİŞTİRDİ

Koşar adımlarla yürüyen gencin o anları ise güvenlik kamaralarına yansıdı. Soluk soluğa kalan Çetin, “Şırınga ile su verecektim. Hareket etmemeye başladı. Ondan sonra aldım koşarak veterinere getirdim.” dedi.

KÖPEĞİ KURTARILAMADI

Köpeği muayene eden Veteriner Hekim Burak Bice ise yavru köpeğin ölümcül olan gençlik hastalığına yakalandığını söyledi. Bice, “Gençlik hastalığı genelde yüzde 70-80 öldürücü oluyor. Maalesef organ yetmezliğine bağlı ölüm gerçekleşiyor." diye konuştu.

Tokat'ta rahatsızlanan köpeğini veterinere koşarak götürdü VİDEO

EVİNİN BAHÇESİNE GÖMDÜ

Üzücü haberi alan genç bir süre köpeğinin başında çaresizce bekledi. Ölen yavru köpek daha sonra sahibi Çetin tarafından evinin bahçesine gömüldü.