Ölmek üzere bulduğu Bony adlı sincabı sahiplenerek büyüten öğretmen ile sincap arasındaki dostluk, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

4 ay önce Tokat'ta bir öğretmen, ölmek üzere olan bir sincap buldu.

Kötü haldeki sincap, bir parmak büyüklüğündeyken veteriner kliniğe götürüldükten sonra orada bakıma alındı.

Bir süre sonra toparlayarak doğaya bırakılmaya hazır hale gelen Sincap Bony, klinikte büyüdüğü için doğa koşullarına uyum sağlayabileceği, güvenli bir yerde yaban hayatına alıştırılmak istendi.

ÖĞRETMEN SAHİPLENDİ

Tokat’ın Turhal ilçesinde çiftliği bulunan Coğrafya Öğretmeni İsmail Bayram, evinin hemen yanındaki meşe ağacının Bony için uygun olacağını düşündü ve hayvanı alarak ağaca bıraktı. Kısa sürede doğaya alışan, kendi yuvasını kuran Bony, bir taraftan özgürlüğün ve tabiatın tadını çıkarırken diğer taraftan da insanlarla olan etkileşimine devam etti.

Tokat'ta sincap ile öğretmen dostunun renkli görüntüleri - VİDEO



HER GÜN OYUNLAR OYNUYORLAR

Bony günde en az bir kez kendisine çiftliğinin kapılarını açan İsmail Bayram’ı ziyaret ederek onunla oyunlar oynamaya başladı. Bony’nin en çok sevdiği oyunların hamakta sallanmak ve takla atmak olduğunu söyleyen Coğrafya Öğretmeni İsmail Bayram:

“Bony daha yavruyken bakıma muhtaç hale bulunmuş. Bir veteriner arkadaşımıza getirildi. Bir müddet sütle beslendi. Daha sonra kendi başına yiyip içebilecek duruma gelince de doğaya salmaya karar verdik. Tabi ki bizim içimiz onun bir sürü tehdit ile karşı karşıya olduğu gerçeğinden hareketle bir rehabilitasyon aşamasından geçmeden doğaya salmaya razı gelmedi. Bu nedenle de Bony’i burada bizim çiftliğimizde biraz rehabilite etmek için doğal ortama bıraktık emin bir şekilde.

Doğaya adapte oldu. Kendi yuvasını kurdu. Tamamen bahçemizde özgür olarak yaşıyor. Evcil bir hayvan değil onu özellikle belirtmek istiyorum. Sadece bizimle etkileşim içerisinde. Biz de gayet memnunuz onunla etkileşim halinde olmaktan. Çok sıcak bir ilişkimiz var. Tabi yabani bir hayvanla dost olmanın çeşitli zorlukları da var. Onu da belirtmek gerekir. Bunlar kesinlikle evcil hayvan değiller ve evcil bir hayvan olarak kafeslerde asla beslenmemeliler.

Günün hep aynı vakitlerinde yatıyor, aynı vaktinde kalkıyor. Sabah 5, akşam 7 Bony’nin yatma ve kalkma vakti. Bu vakitler içerisinde sabah 5’ten yaklaşık saat 9’a 10’a kadar bir beslenme aşaması var. Ondan sonra bir dinlenme aşaması var, bu dinlenme aşamasında bizle etkileşim kuruyor Bony.

Oynuyor benimle. Hamakta sallanmayı çok seviyor. Takla atmayı çok seviyor. Bony’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi, Bony tam olarak doğa ile sevişiyor. Yani doğa ile o kadar güzel bir etkileşimi var ki bu hayvanları nasıl kafeste tuttuklarını anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü bizimle oynamadığı zamanlarda Bony, çalıyla- çırpıyla, ağaçla, yaprakla, yani doğa ile ilişkili ne varsa onlarla oynuyor. Ve gerçekten oynuyor. Şuanda da bizimle oynuyor” şeklinde konuştu.