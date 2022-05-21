Tokat'ta tarihi hanın duvarlarına spreyle yazılar yazıldı

1600'lü yıllarda yapılan Taşhan'ın arka duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar, görüntü kirliliğine neden oldu. Aşk mesajlarının yazıldığı duvarlar, esnafın tepkisini çekmeye başladı.

Kentteki Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda yer alan Taşhan, Osmanlı döneminde inşa edildi.

1632 yılında inşa edilen tarihi hanın içerisinde; dükkanlar, kuzey ve doğu yönünde revaksız iş yerleri, güney ve batı yönünde ise önünde revaklı dükkanlar yer alıyor.

390 yıldır ayakta duran Taşhan'da, kentin yöresel ürünlerini yaşatan sanatkarlar yer alıyor.

Zarar görmeden bugünlere kadar gelen yapı, son zamanlarda sprey boyaların hedefi oldu.

Duvarlarına sprey boyalarla aşk mesajlarının yazıldığı han, tarihi görüntüsünü kaybetmeye başladı.

Kentin önemli simgeleri arasında yer alan Taşhan'ın, son hali esnafları üzmeye başladı.

"Buraya gereken değer verilmiyor"

DHA'nın haberine göre; esnaftan Mehmet Ergezer, "Osmanlı yapımı bu bina geçmişte han olarak kullanılmış, daha sonraları öğrenci yurdu ve değişik sektörlerde kullanılmış.

Şu anda alışveriş merkezi olarak yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri. Kentimizin güzide bir yeridir. Maalesef buraya gereken değer verilmiyor.

Bilinçsiz yetişen nesiller sprey boyalarla boyuyorlar. Burası devamlı iç ve dış turizme hitap eden yapı olduğu için çok hoş karşılanmıyor. Ziyarete gelenler bizlere de serzenişlerde bulunuyorlar." dedi.

Ayhan Kılınç ise "Bu tür yazıları yazan insanlar için nasıl bir tabir kullanılacağına toplum karar versin. Yazık burası 1600'lü yıllardan günümüze açılan tarihi bir binadır.

Tokat'ımızın güzide yerlerinden, ilimizi temsil eden, insanların ihtiyaçlarını karşılayan, geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı bir alan. Böyle güzel bir eserin kendini bilmez birkaç kişi tarafından boyanması üzücü. Böyle güzel yerlere daha iyi bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Bu yazılar insanı kahrediyor"

Yazılara tepki gösteren esnaftan Mehmet Araz da "İnsan şu yazıları gördüğünde kahroluyor. Yani böyle tarihi bir yapının bilinçsizce yazılarla kirletilmesi, zarar verilmesi hiç hoş değil.

Bunu yapanlara kızmamak elde değil. Öncelikle tarihi yerlerimizi korumalıyız. Zarar vermemeliyiz. Atalarımızdan kalan tarihi yapıları bizler daha iyi korumalıyız." dedi.

Tokat'ta tarihi hanın duvarlarına spreyle yazılar yazıldı VİDEO