Tokat'ta tarihi hanın payandalarına sprey boyayla yazılar yazdılar

Sulusokak'ta bulunan, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Deveciler Hanı'nın yan duvarlarındaki payandalara sprey boyalarla yazılar yazıldı. Yaşanan bu durum tepkilerin gelmesine neden oldu.

Tokat'taki tarihi Sulusokak'ta yer alan Deveciler Hanı, Osmanlı padişahı I. Mehmet döneminde 1400'lü yıllarda inşa edildi.

Dış kısmında 15 dükkan yer alan, alt katında 27, üst katında ise 28 olmak üzere toplam 55 odadan oluşan han, 2008- 2013 yılları arasında Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi.

Otele dönüştürülmesi için ihale açıldı

2014 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne tahsis edilen han, 2019 yılına kadar devlet konservatuvarı olarak kullanıldı. Hanı tekrar devralan Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, otele dönüştürülmesi için ihale açtı.

Hanın duvarlarına yazılan yazılar tepki çekti

Son zamanlarda Deveciler Hanı'nın yan duvarlarındaki payandalara, kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. Yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen hanın yan duvarlarındaki payandalarına yazı yazılması, tepki çekti.

Tarihi eserlerin geleceğe bırakılan bir emanet olduğunu ifade eden Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Tarihi eserlere zarar verenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır"

"Bu emanet noktasında herkesin duyarlı olması gerekiyor. Sprey boyalar ile tarihi eserlere verilen zararın hem maddi hem de manevi boyutu var. Maddi olarak bu sprey boyların temizlenmesi noktasında devlet çok fazla külfete giriyor.

Manevi olarak ise yerli ve yabancı turistlerin bu eserleri ziyaret ettiğinde hiç hoş görüntü olmuyor. Ayrıca bu zararı verenlerin bilmesi gerekir ki tarihi eserleri koruma kanunu çerçevesinde tarihi eserlere zarar verenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca 5 bin güne kadar idari para cezası verilir."

"Yerli ve yabancı turistler, bu yazılar nedir diye soruyorlar"



Han çevresinde bulunan esnaf da hana zarar verilmesine tepki gösterdi. Esnaf Tamer Oruç, "Burası tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir semtimizdir. Daha önce bütün kervanlar buradan geçiyormuş. Bu bölgede Sulusokak'ta çok tarihi eserlerimiz var.

Yerli ve yabancı turistler geliyor. Bu yazılar nedir diye soruyorlar. Bunun açıklamasını yapamıyoruz. Bununla ilgili yetkililerin gece ve gündüz olmak üzere güvenlik önlemi almasını istiyoruz." diye konuştu.

"Burada bekçi olması lazım"

DHA'nın haberine göre; semt sakinlerinden Mehmet Soysal ise, "Bu tarihi eserlerin korunması lazım. Burada bekçi olması lazım." ifadelerini kullandı.













