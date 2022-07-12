Tokat’ta tatilciler deniz özlemini giderdi

Bayramda tatile giden vatandaşlar, denize kıyısı olmayan kentte Kanal Tokat projesi sayesinde Hıdırlık köprüsü altından kayıkla geçip deniz özlemini giderdi.

Yurt genelinde Kurban Bayramı çoşkusu yaşanırken kimi vatandaşlar tatilie gitmeyi kimileri ise evinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Tatil için Tokat’ı tercih eden vatandaşalar, Karadeniz’in çılgın projesi olarak gösterilen Kanal Tokat’ta kayık keyfi yaptı.

Kayıkla gezdiler

771 yıllık tarihi Hıdırlık köprüsü altından kayıkla geçen tatilciler, manzaranın tadını çıkarttı.

Tatilciler deniz hasterini giderdi

Osmanlı Kancabaşı kayıklarına binenler, deniz özlemini giderdi. Irmak kenarında su fıskiyesi gösterilerini izleyenler ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.





Kanal Tokat projesi nedir

Diğer yandan Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak’ın turizme kazandırılması amacıyla 'Kanal Tokat' projesi hayata geçirildi.



Irmakta yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda Rubber Dam (şişme boru) sistemi ile su tutuldu. Su seviyesi yaklaşık 2,5 metreye yükselen ırmakta İstanbul’da yaptırılan kayıklar suya indirildi.

Birçok ödül alan proje kente ayrı bir renk kattı.