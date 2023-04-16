Tokat'ta termometreler 32 dereceyi gösterince sokaklar doldu taştı Soğuk havaların geride kaldığı kentte, hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. Termometreler gölgede 22 derece ölçülürken araç termometreleri ise 32 dereceyi gösterdi.

İHA

Özlemle beklenen bahar havaları geldi...

Kış mevsiminin son günlerde etkisini artırmasıyla sağanak yağışlar şehirleri olumsuz etkiledi.

Bir yandan barajların dolması için umut verirken, bir yandan da yaz sıcaklıklarına büyük özlem duyuldu.

Sıcaklar umut oldu

Hafta ortalarında sıcaklıkların artmasıyla vatandaşlar sokaklara akın etmeye başladı.

Okulların da tatil olmasıyla birlikte Ramazan Bayramı'nın yaklaşması tatil rotalarının oluşmasına neden oldu.

Soğuk havaların sert şekilde hissedildiği Tokat'ta da nisan ayının sonlarına doğru havalar ısınmaya başladı.

Termometreler 32 dereceyi gösterdi

Kentte öğlen saatlerinde termometreler gölgede 22 derece ölçülürken araç termometreleri ise 32 dereceyi gösterdi.

ıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parklara akın etti. Parklarda ağaçların gölgesinde oturan vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı.

"Bahar havası olunca çocuklar parklara çıktı"

Sıcak havayı fırsat bilerek parka gelen Fahrettin Aydın, "Kıştan yeni çıktık, hava bugün 32 dereceye yakın günümüzü ırmak kenarında geçirelim dedik. Bahar havası olunca çocuklar parklara çıktı, gençler geziyor." dedi.

"Çok soğuk havalardan çıktık"

Parkta oturmakta olan Sude Özeken, "Bugün hava çok güzel bunu değerlendirmek istedik. Çok soğuk havalardan çıktık. Herkes dışarı çıkmış, iki gündür hava çok güzel inşallah hep böyle devam eder." şeklinde konuştu.