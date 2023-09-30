Tokat'ta üniversite öğrencilerin sürpriz karşılama Kentte gelen üniversite öğrencileri klarnet ve darbukayla karşılandı, otogarda çalışan vatandaşları oynadığı oyun havaları renkli görüntülere sahne oldu.

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İHA

Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılında kayıtları tamamlandı...

Bu kapsamda öğrenciler yavaş yavaş öğrenim görecekleri illere doğru yola çıktı.

Tokat'ta öğrencileri karşılayan vatanşlar ise renkli görüntülere sebep oldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik takvimine göre 2 Ekim'de açılacak olan üniversite için Tokat'a gelen öğrenciler coşkuyla karşılandı.

Kentte düzenlenen karşılama da klarnet ve darbuka öğrenciler dışında vatandaşların da ilgisini çekti.

'Tokat Sarması' oynadılar

Tokat'ta bir otobüs firması çalışanının öğrencileri karşılamak için oynadığı 'çiftetelli' ve 'Tokat Sarması' vatandaşların ilgisini çekerken renkli görüntülere sahne oldu.

"Öğrencilere olan sevgimizi göstermek istedik"

Tokat'ın öğrenci dostu bir şehir olduğunu göstermek istediklerini belirten Fatma Esin Tuna şu ifadeleri kullandı:

Öğrencilere olan sevgimizi göstermek istedik.



Biz de Tokatlılar olarak üniversite dostu, öğrenci dostu bir şehiriz ve bunu vurgulamak istiyoruz.



Güzel bir şehir, sakin bir şehir, öğrenci için ideal, uygun, ekonomik bir şehir. O yüzden ilimizi tercih eden, üniversitemizi tercih eden bütün öğrencilere teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz ve hoş geldin diyoruz.

"İlk defa öğrenci uğurluyoruz ve karşılıyoruz"

Öğrencilerin Tokat'ta güzel öğrenci hayatı geçireceğini belirten darbuka sanatçısı Arif Kalaoğlu, " Daha önce bir çok kez asker uğurlamıştık ancak ilk defa öğrenci uğurluyoruz ve karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tokat gayet öğrenci dostu bir şehir"

Tokat'ın öğrenci şehri olduğunu belirten Salih Arı, "Kahramanmaraş'tan geliyorum Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde matematik bölümü kazandım. Karşılama gayet güzeldi Tokat öğrenci şehri olduğunu böylelikle bize ilk anda belli etti. İlk izlenim çok güzel Tokat gayet öğrenci dostu bir şehir herkesi buraya beklerim." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)