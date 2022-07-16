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    Tokat'ta vali şehit çocuğuna makam aracını tahsis etti

    Tokat Valisi, Bingöl'ün Genç ilçesinde 25 Ekim 2016'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in 7 yaşındaki oğlu Yiğit Ferman Çeçen'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.
    • 16.07.2022 - 16:53
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    Tokat'ta vali şehit çocuğuna makam aracını tahsis etti

    Tokat Valisi, 25 Ekim 2016'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in 7 yaşındaki oğlu Yiğit Ferman Çeçen'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

    Tokat Valiliği, sünnet düğünü düzenlenecek Yiğit Ferman için makam aracını süsletip, şehidin ailesinin Turhal ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine gönderdi.

    Valilik makam aracına binen Yiğit Ferman, konvoy eşliğinde önce babası Emrah Çeçen'in Kuşoturağı köyündeki mezarına gitti. Yiğit Ferman, annesi Rukiye ve dedesi Metin Çeçen ile diğer yetkililer, burada dua etti.

    Mehteran takımı karşıladı

    Konvoy, daha sonra sünnet düğününün düzenleneceği ilçe merkezindeki düğün salonuna geldi. Yiğit Ferman, mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde salona girdi.

    "Devletimiz her zaman bizim yanımızda"

    Anne Rukiye Çeçen, AA muhabirine, Vali Hatipoğlu'nun kendilerine destek verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanımız Süleyman Bey, desteği esirgemedi. Çok mutlu günümüz. Hem buruk hem mutlu. Her şey çok güzel, teşekkür ediyoruz. Devletimiz her zaman bizim yanımızda. Bugün hem mutluyuz hem hüzünlüyüz." ifadesini kullandı.

    Tokat ta vali şehit çocuğuna makam aracını tahsis etti #1

    "Vali amcama teşekkür ederim"

    Yiğit Ferman Çeçen de çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Vali amcama çok teşekkür ederim." dedi.

    Sünnet düğününün ardından Yiğit Ferman, yine valilik makam aracıyla evine götürüldü.

    Tokat ta vali şehit çocuğuna makam aracını tahsis etti #2

    Tokat ta vali şehit çocuğuna makam aracını tahsis etti #3

    Tokat ta vali şehit çocuğuna makam aracını tahsis etti #4

    Tokat ta vali şehit çocuğuna makam aracını tahsis etti #5

    Tokat ta vali şehit çocuğuna makam aracını tahsis etti #6


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