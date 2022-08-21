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    Tokat'ta vişne üreticileri verimden memnun

    Tokat'ta Kızılöz köyünün en önemli geçim kaynağı olan vişne yetiştiricileri hasat heyecanı yaşıyor. Geçen sene 1.000 ton rekolte yapan vatandaşlar bu sene 1.200 ton rekolte hedefliyor.
    • 21.08.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 10:02
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    Tokat'ta vişne üreticileri verimden memnun

    Kızılöz köyünde bir vatandaşın 1980'te vişne ağacı dikmesiyle bütün köy vişne yetiştiriciliğine yöneldi.

    Vişne,o tarihten bu yana köyün en önemli gelir kaynağı oldu. Hem yurt içi hem yurt dışına ticareti yapılıyor.

    1980'de vişne ağacı dikti

    Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Tokat'ın merkeze bağlı Kızılöz köyüne dönen Selahattin Ekiz, 1980'li yıllarda arazisine vişne ağaçları dikti.

    Tokat ta vişne üreticileri verimden memnun #1

    Vişne üreticiliği en önemli gelir kaynağı oldu

    Zamanla diğer köy sakinlerinin de bu işe yönelmesiyle köyde vişne yetiştiriciliği gelişti. Bugün 80 hanede 500 kişinin yaşadığı köyde vişne üreticiliği, en önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

    Yılda 1.000 ton rekolte hedefi

    AA'dan aktarıldığına göre Köyde bulunan yaklaşık 70 bin vişne ağacından yılda ortalama 1.000 ton rekolte elde ediliyor. Köyde temmuz ayının son haftasında başlayan vişne hasadı, ağustos ayının sonlarına kadar devam ediyor.

    Tokat ta vişne üreticileri verimden memnun #2

    Bu yıl hedef 1.200 ton rekolte

    Kızılöz köyü Muhtarı Sıtkı Mutluyıl,  köylerinin vişnesiyle ünlü olduğunu söyledi. Bu yıl 1.200 tona yakın rekolte beklediklerini dile getiren Mutluyıl, "Verim, Allah'a çok şükür bu sene yağışların bol olması sebebiyle iyi. Kalite oranımız da iyi, memnunuz. Denemişler, en iyi vişne olmuş. Atalarımızın yaptığı gibi devam ettirmeye çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda vişnede verimin ikiye katlanacağını düşünüyoruz." dedi.

    Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor

    Vişneyi tüccarlar aracılığıyla yurt içi ile yurt dışına gönderdiklerini belirten Mutluyıl, ürünlerinin Almanya ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.

    Tokat ta vişne üreticileri verimden memnun #3


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