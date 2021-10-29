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    Tokat’ta yaylalar beyaza büründü

    Yurdun batısında güneşli günler devam ederken yüksek kesimlerinde soğuk havalar etkili olmaya başladı. Tokat'ı beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 14:57
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    Tokat’ta yaylalar beyaza büründü

    Tokat il merkezinde yağmur yağışı aralıklarla devam ederken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

    Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya Köyü Gedik yaylası beyaza büründü.

    KOYUNLARIN KAR YÜRÜYÜŞÜ

    Koyun sürüsünün kar yağışı altıda dolaşması cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Ortaya çıkan manzaralar görenleri mest etti.

    Tokat’ta yaylalar beyaza büründü #1

    Tokat’ta yaylalar beyaza büründü #2

    Tokat’ta yaylalar beyaza büründü #3

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