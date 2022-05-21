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    Tokat'taki gölet, manzarasıyla turistlerin dikkatini çekiyor

    Reşadiye ilçesinde bulunan Baydarlı Göleti doğal manzarası ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
    • 21.05.2022 - 15:00
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    Tokat'taki gölet, manzarasıyla turistlerin dikkatini çekiyor

    Tokat’ın Reşadiye ilçesi Karadeniz Bölgesi’nin yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor.

    Yeşil örtünün ortasında bulunan gölet yaz-kış farklı bir güzelliğe bürünüyor.

    Vatandaşların gözde mesire alanı içinde yer alan gölet Ordu sınırına yakın bir bölgede bulunuyor.

    Doğa severlerin ilgisini çekiyor

    Gökyüzünün ve göletin mavisi ile karıştığı güzellikleri yaşamak isteyenler doğa harikası mekana ilgi gösteriyor. Yayla yolu üzerinde bulunan gölete doğa sporu ve doğa fotoğrafçıları da ilgi gösteriyor.

    Tokat taki gölet, manzarasıyla turistlerin dikkatini çekiyor #1

    "Karadeniz'in incisi"

    Yöre sakinlerinden Celal Polat, “Burası Karadeniz’in incisi diyeyim, güzel bir gölet. Buraya çevre illerden, ilçelerden, Sivas'tan, Samsun’dan Mesudiye'den, Ordu'dan, Amasya'dan ve Tokat'ın ilçelerden gelen çok misafirlerimiz var. Bu manzarayı görenler bir daha bırakmak istemiyorlar. Çok ilgisini geliyorlar. Kuzularla, koyunlarla fotoğraf çekiniyorlar. Bu gölün etrafında oltayla balık tutmaya çalışıyorlar” dedi.

    Tokat taki gölet, manzarasıyla turistlerin dikkatini çekiyor #2

    Tokat taki gölet, manzarasıyla turistlerin dikkatini çekiyor #3


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