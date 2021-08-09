Tokat'taki minik Mustafa, oyuncaklarını yangın bölgesine gönderdi

Manavgat'taki orman yangınlarından etkilenen çocukları görünce duygulanan 5 yaşındaki minik Mustafa, oyuncaklarını afet bölgesindeki çocuklarla paylaştı.

Tokat'ta, Antalya Manavgat’taki orman yangınından etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya ile elektrikli ev aletleri, soğutucu, kıyafet gibi birçok yardım malzemesi toplandı.

İlçede yaşayan Hakime ve Hamza Çiçek çiftinin çocukları Mustafa da kampanyaya destek verdi.

POŞETE OYUNCAKLARIYLA ŞEKER KOYDU

Küçük Mustafa, içinde itfaiye aracı da bulunan oyuncaklarını, bir poşete koyduğu şekerleri ve yaptığı resmi Manavgat’taki çocuklara ulaştırılması için belediyeye getirip, yetkililere teslim etti.

"DUYGUSAL BİR ÇOCUK"

Orman yangınlarını görünce oğlunun çok üzüldüğünü ifade eden Hakime Çiçek, "Akşamdan başladı hazırlıklarını yapmaya. İnsanları öyle evsiz, barksız görünce çok üzüldü. Duygusal bir çocuk. Geçmiş olsun Allah yaşatmasın hiç kimseye." dedi.

YANGIN BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK

Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, yarın yangın bölgesine ulaştırılmak üzere bölgeye gönderilecek.













