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    Tokat'taki minik Mustafa, oyuncaklarını yangın bölgesine gönderdi

    Manavgat'taki orman yangınlarından etkilenen çocukları görünce duygulanan 5 yaşındaki minik Mustafa, oyuncaklarını afet bölgesindeki çocuklarla paylaştı.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 16:37
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    Tokat'taki minik Mustafa, oyuncaklarını yangın bölgesine gönderdi

    Tokat'ta, Antalya Manavgat’taki orman yangınından etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı.

    Kampanya ile elektrikli ev aletleri, soğutucu, kıyafet gibi birçok yardım malzemesi toplandı.

    İlçede yaşayan Hakime ve Hamza Çiçek çiftinin çocukları Mustafa da kampanyaya destek verdi.

    POŞETE OYUNCAKLARIYLA ŞEKER KOYDU

    Küçük Mustafa, içinde itfaiye aracı da bulunan oyuncaklarını, bir poşete koyduğu şekerleri ve yaptığı resmi Manavgat’taki çocuklara ulaştırılması için belediyeye getirip, yetkililere teslim etti.

    Tokat taki minik Mustafa, oyuncaklarını yangın bölgesine gönderdi #1

    "DUYGUSAL BİR ÇOCUK"

    Orman yangınlarını görünce oğlunun çok üzüldüğünü ifade eden Hakime Çiçek, "Akşamdan başladı hazırlıklarını yapmaya. İnsanları öyle evsiz, barksız görünce çok üzüldü. Duygusal bir çocuk. Geçmiş olsun Allah yaşatmasın hiç kimseye." dedi.

    Tokat taki minik Mustafa, oyuncaklarını yangın bölgesine gönderdi #2

    YANGIN BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK

    Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, yarın yangın bölgesine ulaştırılmak üzere bölgeye gönderilecek.

    Tokat taki minik Mustafa, oyuncaklarını yangın bölgesine gönderdi #3

    Tokat taki minik Mustafa, oyuncaklarını yangın bölgesine gönderdi #4

    Tokat taki minik Mustafa, oyuncaklarını yangın bölgesine gönderdi #5

    Tokat taki minik Mustafa, oyuncaklarını yangın bölgesine gönderdi #6

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