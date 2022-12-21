TOKİ kura çekimleri tüm hızıyla devam ederken, sıra Ankara'ya geldi. Ankaralılar, kura çekimini yerinde takip edebilecek. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak?

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, 5. etap kuraları aralarında Ankara'nın da olduğu 12 ilde başlıyor.

Bugüne kadar 45 ilin kura çekimleri tamamladın. 5. etapta ise 13 Ocak'a kadar 44 bin 303 konutun hak sahipleri belli olacak.

Ankaralıların heyecanla beklediği an gelirken, başvuru yapan binlerce vatandaş kura çekimlerini yerinden takip edebilecek.

TOKİ Ankara kurasının net tarihini bu nedenle merak edenler de "TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak?

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını belirttiği paylaşımında “’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kategori bazında 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu bildirildi. 5. etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimleri etaplar halinde sürüyor.