TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? Ankara'da hangi ilçelerde kura çekimi yapılacak?

TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? Ankara'da hangi ilçelerde kura çekimi yapılacak?

TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu gündem geldi. İşte Ankara'da yapılacak kura çekimi tarihi..

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

Binlerce vatandaş ev sahibi olabilmek için TOKİ sosyal konut projesine başvurularını gerçekleştirdi ve kura çekimini beklemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara ve 14 ilçedeki 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek." ifadelerine yer vermişti.

Peki TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçeler için kura çekimi yapılacak.? İşte detaylar..

TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak?

İlk Evim, İlk İş Yerim projesinin Ankara kura çekimleri, 2 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bugün başlayan kura çekimi 12 Ocak'a kadar sürecek.

Ankara'da hangi ilçelerde kura çekimi yapılacak?

2 Ocak : Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam

3 Ocak : Ayaş 4. Etap, Şereflikoçhisar, Çamlıdere 2. Etap, Bala 3. Etap, Beypazarı, Evren, Nallıhan Çayırhan

4-5 Ocak : Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak : Sincan Yenipeçenek

9 Ocak : Sincan Saraycık

10 Ocak : Gölbaşı Gerder'

11-12 : Ocak Mamak