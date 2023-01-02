Petrol
86
3.04%
Euro
19.9917
-0.18%
Dolar
18.7208
0.10%
Altın
1.098
0.15%
Borsa
5595
1.55%
Bitcoin
318.189
0.95%
BTXN Coin
6.11
0.32%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? Ankara'da hangi ilçelerde kura çekimi yapılacak?

    TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu gündem geldi. İşte Ankara'da yapılacak kura çekimi tarihi..
    • 02.01.2023 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? Ankara'da hangi ilçelerde kura çekimi yapılacak?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

    Binlerce vatandaş ev sahibi olabilmek için TOKİ sosyal konut projesine başvurularını gerçekleştirdi ve kura çekimini beklemeye başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara ve 14 ilçedeki 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek." ifadelerine yer vermişti.

    Peki TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçeler için kura çekimi yapılacak.? İşte detaylar..

    TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? Ankara da hangi ilçelerde kura çekimi yapılacak? #1

    TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak?

    İlk Evim, İlk İş Yerim projesinin Ankara kura çekimleri, 2 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bugün başlayan kura çekimi 12 Ocak'a kadar sürecek.

    Ankara'da hangi ilçelerde kura çekimi yapılacak?

    2 Ocak : Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam

    3 Ocak : Ayaş 4. Etap, Şereflikoçhisar, Çamlıdere 2. Etap, Bala 3. Etap, Beypazarı, Evren, Nallıhan Çayırhan

    4-5 Ocak : Etimesgut Ballıkuyumcu

    6-8 Ocak : Sincan Yenipeçenek

    9 Ocak : Sincan Saraycık

    10 Ocak : Gölbaşı Gerder'

    11-12 : Ocak Mamak


    İstanbul'da eşi tarafından vurulan kadın, çocukları için yaşama tutundu
    3. Sayfa

    İstanbul'da eşi tarafından vurulan kadın, çocukları için yaşama tutundu

    Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'ye giriş yaptı
    Otomobil

    Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'ye giriş yaptı

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Görüş Bildir