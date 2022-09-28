Petrol
86.03
1.37%
Euro
17.779
0.50%
Dolar
18.5259
0.42%
Altın
974.36
0.87%
Borsa
3238
-0.84%
Bitcoin
358.715
-4.15%
BTXN Coin
10.21
3.76%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    TOKİ başvuruları ne zamana kadar devam edecek? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların hangi tarihe kadar yapılacağını araştırıyor.İşte merak edilenler..
    • 28.09.2022 - 16:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TOKİ başvuruları ne zamana kadar devam edecek? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular hız kesmeden devam ediyor.Milyonlarca başvurunun yapıldığı TOKİ projesi birçok vatandaşı ev sahibi yapacak.

    TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların hangi tarihe kadar yapılacağını öğrenmek istiyor.

    Kabine toplantısı ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ başvuru sayısının 5 milyona yaklaştığını açıkladı.

    Peki TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman kadar devam edecek ve kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

    TOKİ başvuruları ne zamana kadar devam edecek? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? #1

    TOKİ başvuruları ne zaman bitecek?

    TOKİ sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül 2022 tarihi itibariyle başladı. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek. E-Devlet üzerinden alınan  başvurular ise  28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir.

    TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ kura çekilişinin ne zaman yapılacağı hakkında net bir tarih açıklanmadı.Ancak TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yaptığı açıklamada;

    "Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir." ifadelerini kullandı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

    "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." ifadelerine yer verdi.


    6'lı masada bakanlık kavgası
    Gündem

    6'lı masada bakanlık kavgası

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Avcılar’da yıkamaya verilen otomobil çalındı
    3. Sayfa

    Avcılar’da yıkamaya verilen otomobil çalındı

    Görüş Bildir