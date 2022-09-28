TOKİ başvuruları ne zamana kadar devam edecek? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ başvuruları ne zamana kadar devam edecek? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların hangi tarihe kadar yapılacağını araştırıyor.İşte merak edilenler..

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular hız kesmeden devam ediyor.Milyonlarca başvurunun yapıldığı TOKİ projesi birçok vatandaşı ev sahibi yapacak.

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların hangi tarihe kadar yapılacağını öğrenmek istiyor.

Kabine toplantısı ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ başvuru sayısının 5 milyona yaklaştığını açıkladı.

Peki TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman kadar devam edecek ve kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte cevabı..

TOKİ başvuruları ne zaman bitecek?

TOKİ sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül 2022 tarihi itibariyle başladı. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek. E-Devlet üzerinden alınan başvurular ise 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekilişinin ne zaman yapılacağı hakkında net bir tarih açıklanmadı.Ancak TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yaptığı açıklamada;

"Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." ifadelerine yer verdi.