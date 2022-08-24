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    TOKİ Batman kura çekilişi sonuçları isim listesi! TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları..

    TOKİ Batman kura sonuçları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.İşte merak edilen kura sonuçları..
    • 24.08.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:45
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    TOKİ Batman kura çekilişi sonuçları isim listesi! TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları..

    TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası bugün gerçekleştirildi.Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler konuyu gündeme taşıdı.

    Büyük bir katılımın olduğu TOKİ konutları için kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.

    Kuraya katılan vatandaşlar kurada çıkan isimleri öğrenmek için internette aramalar yapıyor.Kuraya katılan vatandaşlar, kura sonuçlarını "https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" adresi üzerinden 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına kendi bilgilerini girerek öğrenebilirler

    TOKİ Batman kura çekilişi sonuçları isim listesi! TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları.. #1

    Kura çekiliş sonuçları

    TOKİ Batman kura çekimi sonuçlarını öğrenmek isteyenler "https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" internet sitesini ziyaret ederek bilgileri ile kura sonuçlarına bakabilecekler.



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