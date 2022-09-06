Petrol
93.03
-2.83%
Euro
18.0932
0.00%
Dolar
18.2233
0.04%
Altın
1.003
0.17%
Borsa
3399
1.20%
Bitcoin
364.966
0.84%
BTXN Coin
5.13
0.00%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    TOKİ Giresun Aksu kura çekilişi sonuçları isim listesi! TOKİ Giresun Aksu kura sonuçları..

    'Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye' kapsamında Giresun Merkez Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının çekilişi yapıldı.
    • 06.09.2022 - 14:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TOKİ Giresun Aksu kura çekilişi sonuçları isim listesi! TOKİ Giresun Aksu kura sonuçları..

    Giresun Aksu Mahallesi TOKİ kura çekimi bugün gerçekleştirildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Giresun Aksu'da 2+1 ve 3+1 konutların kurası noter huzurunda yapılan çekiliş ile gerçekleşti.

    Başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Giresun Aksu merkez mahallesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı? sorusunu gündeme taşıdı.

    TOKİ Giresun Aksu kura çekilişi sonuçları isim listesi! TOKİ Giresun Aksu kura sonuçları.. #1

    Başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri arasında yapılan TOKİ Giresun Aksu konutları 2+1 nitelikli 120 adet konut ve 3+1 nitelikli 53 adet konut olarak kuraya girdi.

    Kuraya katılan vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi "https://www.toki.gov.tr" üzerinden bilgilerini girerek öğrenebilirler..


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray, Gaziantep FK'yı mağlup etti
    Futbol

    Galatasaray, Gaziantep FK'yı mağlup etti

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Ümraniye’de fark edilen hırsızlar, kaçarken kamerayı kırdı
    3. Sayfa

    Ümraniye’de fark edilen hırsızlar, kaçarken kamerayı kırdı

    Görüş Bildir