TOKİ Giresun Aksu kura çekilişi sonuçları isim listesi! TOKİ Giresun Aksu kura sonuçları..

'Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye' kapsamında Giresun Merkez Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının çekilişi yapıldı.

Giresun Aksu Mahallesi TOKİ kura çekimi bugün gerçekleştirildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Giresun Aksu'da 2+1 ve 3+1 konutların kurası noter huzurunda yapılan çekiliş ile gerçekleşti.

Başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Giresun Aksu merkez mahallesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı? sorusunu gündeme taşıdı.

Başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri arasında yapılan TOKİ Giresun Aksu konutları 2+1 nitelikli 120 adet konut ve 3+1 nitelikli 53 adet konut olarak kuraya girdi.

Kuraya katılan vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi "https://www.toki.gov.tr" üzerinden bilgilerini girerek öğrenebilirler..