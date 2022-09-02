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    TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi yapıldı! TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022..

    TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura sonuçları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.İşte merak edilen kura sonuçları..
    • 02.09.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 15:38
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    TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi yapıldı! TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022..

    TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi bugün gerçekleştirildi.Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı.

    205 adet konut için 2228 başvurunun yapıldığı kurada 2+1 ve 3+1 dairelerin kura çekilişi sonuçları belirlendi.TOKİ konutları için kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

    Kuraya katılan vatandaşlar kurada çıkan isimleri öğrenmek için internette aramalar yapıyor.Kuraya katılan vatandaşlar, kura sonuçlarını "https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" adresi üzerinden 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına kendi bilgilerini girerek öğrenebilirler.

    TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi yapıldı! TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022.. #1

    Kura çekiliş sonuçları

    TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyenler "https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" internet sitesini ziyaret ederek bilgileri ile kura sonuçlarına bakabilecekler.


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