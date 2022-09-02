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- TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi yapıldı! TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022..
TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi yapıldı! TOKİ Hakkari kura sonuçları 2022..
- 02.09.2022 - 15:37
- Güncelleme : 02.09.2022 - 15:38
TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi bugün gerçekleştirildi.Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı.
205 adet konut için 2228 başvurunun yapıldığı kurada 2+1 ve 3+1 dairelerin kura çekilişi sonuçları belirlendi.TOKİ konutları için kura çekimi noter huzurunda yapıldı.
Kuraya katılan vatandaşlar kurada çıkan isimleri öğrenmek için internette aramalar yapıyor.Kuraya katılan vatandaşlar, kura sonuçlarını "https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" adresi üzerinden 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına kendi bilgilerini girerek öğrenebilirler.
Kura çekiliş sonuçları
TOKİ Hakkari Gazi Mahallesi kura çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyenler "https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" internet sitesini ziyaret ederek bilgileri ile kura sonuçlarına bakabilecekler.