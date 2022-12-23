TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları! TOKİ Kırşehir kura sonuçları sorgulama ekranı..

TOKİ Kırşehir kura çekilişi 23 Aralık'ta başladı. Kura çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

TOKİ Kırşehir kura çekilişi 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilece. Vatandaşlar kura sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor.

TOKİ “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi”nde şimdiye kadat 37 ilin kura sonuçları noter huzurunda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Bugün Kırşehir'de yapılacak olan konutların kura çekimi yapılıyor.

Başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek TC kimlik numarası ile kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz..