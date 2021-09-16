TOKİ konut başvurusu: Gaziantep 14 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ konut başvurusu: Gaziantep 14 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi TOKİ 14 bin konut kapsamındaki 800 konut için başvurular başladı. Peki TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep 14 bin konut başvuru ekranı...

TOKİ Gaziantep başvuruları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’dan ev almak isteyenler tarafından araştırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, işçi memur ve emeklilerin faydalanabileceği projenin müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından işçi, memur ve emekliler için başlattığı 14 bin konutluk proje kapsamındaki 800 konut için başvurular 15 Eylül’de başladı.

Peki, TOKİ Gaziantep başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOKİ Gaziantep başvuru ücreti ne kadar? İşte, Gaziantep TOKİ başvuru sayfası…

TOKİ GAZİANTEP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından açıklanan 14 bin konut kapsamındaki 800 konut başvuruları 15 Eylül tarihi itibariyle başladı.

İşçi, memur ve emeklilerin faydalanabileceği TOKİ Gaziantep başvuruları, 1 Kasım tarihinde sona erecek.

TOKİ GAZİANTEP BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

TOKİ Gaziantep başvuru işlemleri Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sitesi üzerinden alınacak.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen lansmandaki konuşmasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

14 bin konutun dağılımı ise şu şekilde olacak:

Kuzeyşehir: 10 bin 400 konut

Güneyşehir: 2 bin 850 konut

Kızılhisar: 750 konut

Söz konusu projenin özel sektör iş birliğiyle yapılacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül'de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalacak. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz."





TOKİ GAZİANTEP BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ Gaziantep 14 bin konut başvuru bedeli 1000 TL olarak belirlendi. 2+1 204 konut, 3+1 159 konut satışa çıkarılacak. Kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut A.Ş. tarafından ilan yoluyla duyurulacak.