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    TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı..

    TOKİ Konya kura çekilişi 2 Aralık'ta başladı. Kura çekilişi 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte şimdiye kadar gerçekleştirilen çekiliş sonuçları..
    • 04.12.2022 - 11:44
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    TOKİ Konya kura çekiliş sonuçları! TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı..

    TOKİ Konya kura çekilişi 2 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başladı ve 7 Aralık tarihine kadar çekiliş devam edecek.

    Ülke genelinde milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı TOKİ konut projesinde kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor.

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konu projesi olarak gösterilen TOKİ konut projesinde kura çekilişleri sürüyor. Dün Konya merkez ve bazı ilçerinde yapılacak olan konutların kura çekimi yapıldı.

    Başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederej TC kimlik numarası ile kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz..

    TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı


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