TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücretleri geri iade edilecek mi?

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücretleri geri iade edilecek mi?

Milyonlarca vatandaş TOKİ kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.TOKİ başkanı kura çekiminin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verdi..

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekimi için geri sayım başladı.Sosyal konut projesine başvuranların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Eylül ayında başlayan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 31 Ekim 2022'de son bulacak.

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş başvurularını yaparak kura çekiminin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesi hakkında yaptığı açıklamalarda TOKİ kura çekiminin ne zaman yapılacağını açıkladı.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesinde kura çekimi başvurularının biteceği 31 Ekim tarihinden sonraki ilk hafta içerisinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Başvuru ücretleri iade edilecek mi?

TOKİ kura çekimine katılmak için ödenen ücretler sürecin tamamlanmasının ardından eğer kişiye kura isabet etmemişse geri iade edilecek.