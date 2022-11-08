TOKİ kura sonuç ekranı 2022: İllere göre TOKİ sonuçları isim listesi!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri başladı. Kura çekilen illerdeki vatandaşlar ise sonuçları merakla bekliyor. Peki TOKİ kura sonucu nasıl, nereden öğrenilir? İşte sonuç ekranı...

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapacak.

İnşa edilecek olan 250 bin sosyal konuta başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim tarihlerinde Halk Bankası, Ziraat Bankası veya e-Devlet üzerinden gerçekleşti.

5 milyon 135 bin 324 kişinin başvurduğu TOKİ'de, kura çekim tarihleri dört gözle bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk kura çekimleri Şırnak ve Ardahan’da başladığını duyurdu. 7-16 Kasım tarihlerinde 22 bin 57 konutun kura çekim işlemleri ise devam edecek.

8 Kasım sabahı saat 09:00’da ise Siirt’te 903, Kars’ta ise 1070 konutun kura çekim işlemleri başladı. Peki, TOKİ kura çekim sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? TOKİ kura sonucu isim listesi sorgulama! TOKİ kura çekimi yapılan iller ve sonuç sorgulama ekranı...

TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" ifadelerini kullandı.

TOKİ kura sonuçları 2022, TOKİ resmi sorgulama sitesinden sorgulanıyor. Bunun için T.C. kimlik numaranız ile sorgulama yapmanız gerekiyor.