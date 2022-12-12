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    TOKİ Samsun kura çekiliş sonuçları! TOKİ Samsun kura sonuçları sorgulama ekranı..

    TOKİ Samsun kura çekilişi 12 Aralık'ta başladı. Kura çekilişi 14 Aralık tarihine kadar devam edecek..
    • 12.12.2022 - 11:42
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    TOKİ Samsun kura çekiliş sonuçları! TOKİ Samsun kura sonuçları sorgulama ekranı..

    TOKİ Samsun kura çekilişi 12 Aralık Pazartesi günü saat başladı ve 14 Aralık Çarşamba gününe kadar çekiliş devam edecek.

    Ülke genelinde milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar kura sonuçlarını yakından takip ediyor.

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konu projesi olma özelliği taşıyan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Bugün Samsun merkez ve bazı ilçerinde yapılacak olan konutların kura çekimi başladı.

    Başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek TC kimlik numarası ile kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz..

    TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı


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