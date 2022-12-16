TOKİ Sivas kura çekiliş sonuçları! TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama ekranı..

TOKİ Sivas kura çekilişi 16 Aralık'ta başladı. Kura çekilişi 14 Aralık tarihine kadar devam edecek..

TOKİ Sivas kura çekilişi 16 Aralık Cuma günü saat başladı ve 14 Aralık Çarşamba gününe kadar çekiliş devam edecek.

Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişleri hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar kura sonuçlarını yakından takip ediyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konu projesi olan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Bugün Sivas'ın ilçerinde yapılacak olan konutların kura çekimi başladı.

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ilk etabında kapsamında Sivas'ta 10 ilçede 1.656 konut inşa edilecek. İşte o ilçeler ve konut sayıları;

Doğanşar: 67 konut

Divriği 3. etap: 170 konut

Gemerek 2. etap: 197 konut

Gemerek Sızır: 111 konut

Gürün 2. etap: 203 konut

Hafik 2. etap: 110

Kangal 2. etap: 175 konut

Yıldızeli 3. etap: 206 konut

Zara 3. etap: 260 konut

İmranlı 2. etap: 157 konut

Başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek TC kimlik numarası ile kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz..

TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı