TOKİ TUNCELİ I Tunceli TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta 7 Kasım’da başlayan kuralar son hızıyla devam ediyor. Peki, Tunceli TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.Binlerce kişinin ev hayallerini gerçekleştirecek proje, hafta boyu devam etti.

Hafta boyu devam eden çekilişle 12 ilde konutların hak sahipleri belirlendi. TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak.

Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde de belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" denildi.

Yapılan kura çekimlerinde sıra Tunceli'ye geldi ve Tunceli halkı detayları araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "Tunceli TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu gündem oldu.

Peki, Tunceli TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte yanıtı...

Tunceli TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kilis ve Muş'tan başlayan ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. Tunceli TOKİ kura çekimi 22 Kasım tarihinde saat 10.00’da başlayacak.

250 konut Tunceli TOKİ kura çekimi Tunceli Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.