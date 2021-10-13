Toksik ne demek? Toksik insan özellikleri

Son dönemlerde herkesin sıklıkla kullandığı "toksik" kelimesi nedir, ne anlama gelir merak ediliyor. İşte Toksik ilişki ve toksik insan terimleriyle karşılaştığımız kelimenin anlamı...

Toksik (Toxic) kavramı son zamanlarda en çok kullanılan ifadeler arasında yer alıyor.

Toksik kişi, toksik arkadaş, toksik ilişki, toksik erkek, gibi mecazlı söylemlerin yanı sıra toksik etki ve toksik şok sendromu gibi kavramlarla tıpta da yer edinen toksik teriminin ne olduğu ve anlamı merak konusu oldu.

Peki toksik ne demek? İşte kullanım alanı...

TOKSİK NE DEMEK?

Toksik kelimesi Türkçe'de "zehirli" anlamına gelir.

Daha çok sosyal medyada ve oyunlarda karşılaştığımız toksik kelimesi birini rahatsız eden, kötü ve kışkırtıcı sözler kullanan insanlara söylenmektedir.

- Toksik insan:



Bu kelimede toksik mecazi anlamda kullanılmıştır. Davranışları ya da sözleri karşı tarafın motivasyonunu düşüren, kötü enerji veren kişiler toksik insan şeklinde tanımlanır.

Toksik insan özellikleri arasında şunlar bulunur;

Kendini üstün görme

Başarılarınızı küçümseme

Her şeye negatif yaklaşma

Özür dilememe

Sürekli şikayet hali

İçten pazarlıklı olma

Manipülatif tavırlar

- Toksik madde:



Zehirli madde anlamına gelir. Etilen glikol ve hidrojen peroksit, toksik maddelere örnek olarak gösterilebilir. Bu maddeleri yutmak ya da doğrudan solumak ölümle sonuçlanacak birçok hastalığa neden olabilir.

- Toksik ilişki:

Çiftlerin sürekli birbirine zarar vermesine ve ayrılık fikrinden bir türlü kurtulamamasına rağmen asla birbirinizden kopamadığı ilişkidir.