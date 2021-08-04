Tokyo 2020: Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta?

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Tayvanlı rakibi Hsiao-Wen Huang'ı yenerek finale yükseldi. Peki Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda daha önce madalyayı garantileyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-wen'i mağlup ederek finale yükseldi.

Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

Vatandaşlar, Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Peki Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman? İşte gün ve saati...

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.

Müsabaka TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.