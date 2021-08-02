Tokyo 2020: Taha Akgül'ün güreş müsabakası ne zaman, saat kaçta?

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo Olimpiyatları'nda da zirveyi hedefliyor. Peki Taha Akgül'ün maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta?

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Güreşçimiz Taha Akgül'ün maçı için geri sayım başladı.

Kariyerinde 8 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkacak.

Türkiye'nin yine en önemli şampiyonluk umutlarından olan milli güreşçinin müsabaka tarihi merak konusu oldu.

Taha Akgül'ün güreş maçı ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılıyor. Rıza Kayaalp'in kazandığı bronz madalyanın ardından bir büyük başarı da Taha Akgül’den bekleniyor.

İşte Taha Akgül'ün güreş müsabakası detayları...

TAHA AKGÜL'ÜN MAÇI NE ZAMAN?

Taha Akgül, serbest 125kg'da yarışacak. Karşılaşma 5 Ağustos günü Türkiye saat ile 05:30 – 06:50 arasında gerçekleşecek ve mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TAHA, OLİMPİYATLARA HAZIR

Serbest stilde 8 Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk sporcu olan Taha, olimpiyatlara fiziksel açıdan hazır olduklarını söyledi.

Taha, olimpiyatlarda psikolojik faktörün önemine işaret ederek, "Artık herkes fizik olarak hazır. Olimpiyatlara tüm ülkeler fiziksel ve kondisyon olarak hazır geliyor. Herkes iyi hazırlanıyor çünkü burası olimpiyat; sporun zirvesi, dünyadaki en büyük organizasyon. Mental açıdan fark yaratanların başarılı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha, "Olimpiyatlarda 'psikolojik olarak gerçekten inanan, ben burada madalya alacağım' diyen başarılı oluyor. Hatta o gün biraz normalin üstünde davranmak gerekiyor. Çünkü normal bir psikolojiyle orayı kaldırmak, madalya almak gerçekten zor. Biraz normalin üstünde bir psikoloji gerekiyor. Bunu başarabilen orada madalyayı alıp şampiyon olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.