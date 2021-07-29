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    Tokyo 2020: Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyatları'nda 4. olarak Arjantin ile mücadele edecek. Peki Türkiye Arjantin kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 15:54
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    Tokyo 2020: Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları'nın mücadelesi devam ediyor.

    3 maçı geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dördüncü rakip Arjantin için hazırlıklara başladı.

    Maçı kaçırmak istemeyenler Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorularını araştırıyor.

    Peki Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Tokyo Olimpiyatları voleybol maç programı...

    TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile saat 08.20'de yapacak.

    Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.

    Tokyo 2020: Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? #1

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