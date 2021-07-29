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- Tokyo 2020: Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Tokyo 2020: Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyatları'nda 4. olarak Arjantin ile mücadele edecek. Peki Türkiye Arjantin kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 15:54
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları'nın mücadelesi devam ediyor.
3 maçı geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dördüncü rakip Arjantin için hazırlıklara başladı.
Maçı kaçırmak istemeyenler Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorularını araştırıyor.
Peki Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Tokyo Olimpiyatları voleybol maç programı...
TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile saat 08.20'de yapacak.
Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.