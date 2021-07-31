Tokyo 2020'de son rakip: Türkiye-Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tokyo 2020'de son rakip: Türkiye-Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki 5. maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki dördüncü maçında rakibi Arjantin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı.

Üç sette de üstünlüğü korumayı başaran Filenin Sultanları, bu sonuçla tarihinde ikinci kez katıldığı olimpiyatta ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Türkiye-Rusya voleybol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak edilmeye başlandı.

Peki Türkiye-Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek final ne zaman? İşte Filenin Sultanları'nın Rusya mücadelesi hakkında detaylar...

TÜRKİYE RUSYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya ile kozlarını paylaşacak.

2 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan voleybol maçı, TSİ 08.20’de gerçekleşecek. Diğer maçlarda olduğu gibi Türkiye Rusya voleybol maçı da TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.