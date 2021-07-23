Tokyo Olimpiyat Oyunları Doodle'ı: Şampiyon Adası Oyunları nedir, nasıl oynanır?

Google'dan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na özel bir Doodle yaptı. Şampiyon Adası oyunlarında 7 farklı oyun bulunuyor. Peki, Doodle Şampiyon Adası oyunları nedir, nasıl oynanır? İşte detaylar...

Google, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ithafen Şampiyon Adası Doodle'ı kullanıcılara sundu.

Dün gece yayınlanan Doodle, 23 Temmuz 19.00’a kadar ziyaret edilebilecek.

16 bitlik mini oyun Japon kültürüne ait ögeleri barındırıyor. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, Doodle Şampiyon Adası nedir, nasıl oynanır? Şampiyon Adası oyunları neler? gibi sorulara cevap arıyor.

Peki, Doodle Şampiyon Adası oyunları nedir, nasıl oynanır? İşte oyunun detayları...

DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNLARI NEDİR, NASIL OYNANIR?

Google'dan bugüne özel sürpriz Doodle geldi. Doodle Şampiyon Adası oyunları bugünün gündeminde olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları nedeniyle hazırlandı. Bu bağlamda, oyunun nasıl oynandığı hakkında araştırmalar hız kazandı.

Doodle'da, kaykay, masa tenisi ve tırmanma gibi Tokyo Olimpiyatları’nda yer alan spor dallarının yer aldığı 7 adet oyun bulunuyor.



Google’ın Doodle Champion Island Games (Şampiyon Adası Oyunu) adını verdiği Doodle "Lucky the Ninja Cat" rolündeki sizinle başlıyor.



Oyunda daha sonra sırasıyla Ushi (inek), Karasu (karga), Inari (tilki) veya Kappa’nın (Japon kaplumbağası) temsil ettiği mavi, kırmızı, sarı veya yeşil takımlardan birine katılabiliyorsunuz.