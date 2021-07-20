Haberler

Yaşam Haberleri

Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için geri sayım sürerken, organizasyonun başlama tarihi merak konusu oldu. Peki, Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...