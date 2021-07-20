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Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?
- Haber Merkezi
- 20.07.2021 - 15:46
2020 Tokyo Olimpiyatları, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmek zorunda kalmıştı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başlamasına kısa bir süre kaldı. Türkiye 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na 18 branşta 108 Milli sporcu ile katılacak.
Toplamda 33 branş, 50 disiplinde dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ne zaman olacağı merak konusu haline geldi.
Peki 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında detaylar...
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na sayılı günler kaldı.
Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın tüm heyecanını, Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edebilecek.
108 MİLLİ SPORCU
Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 108 sporcuyla temsil edilecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda, 108 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.