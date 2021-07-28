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- Tokyo Olimpiyatları'nda Bayram Malkan çeyrek finalde! Bayram Malkan kimdir? Bayram Malkan'ın biyografisi..
Tokyo Olimpiyatları'nda Bayram Malkan çeyrek finalde! Bayram Malkan kimdir? Bayram Malkan'ın biyografisi..
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 15:04
- Güncelleme : 28.07.2021 - 15:25
2020 Tokyo Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ederken, boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Malkan'ın başarısı göğsümüzü kabartırken, mücadeleyi izleyenler Bayram Malkan'ın hayatını araştırmaya başladı.
Vatandaşlar, "Bayram Malkan kimdir?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Bayram Malkan kimdir? İşte biyografisi..
BAYRAM MALKAN KİMDİR?
20 Şubat 1994 tarihinde Ağrı’da doğan Bayram, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görmektedir.
Kariyerinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazanılmış madalyaları bulunmaktadır.
Bayram Malkan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Kokugikan Arena'da son 16 turunda, Ganalı rakibiyle karşılaştı. İlk rauntta rakibine üstünlük sağlayan ve 5 hakemin 4'ünün puanını alan Bayram, ikinci rauntta rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bayram'ın çeyrek final maçı 30 Temmuz Cuma günü olacak.
BAŞARILARI
- 2015 Saint Petersburg Yıldız Erkekler Dünya Boks Şampiyonası - Gümüş Madalya
- 2018 Tarragona Akdeniz Oyunları- Gümüş Madalya
- 2019 Sofya 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası - Bronz Madalya
- 2019 Rusya Ümit Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası - Bronz Madalya